Wanda Nara Icardi'ye eşçinsel suçlaması: Beni erkekle aldattı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ve Wanda Nara arasındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Wanda Nara, bu kez Icardi hakkında ortaya attığı "eşcinsel" iddiasıyla şok etti. Nara, Icardi'nin kendisini 3 yıl önce bir adamla aldattığını öne sürdü. Bu iddia, futbol ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Haberler'deki habere göre Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

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Icardi'nin 3-2 galip geldikleri Tottenham maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'u terk edip Arjantin'e giderek rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara'ya boşanma davası açtığı iddia edilmişti.

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Nara, Icardi hakkında şoke eden bir iddiada daha bulundu. Arjantin basınında yer alan habere göre, Wanda Nara, Icardi hakkında, "Icardi, bir eşcinsel. 3 yıl önce beni bir adamla aldattı" dedi. Nara'nın bu iddiası çok konuşuldu.

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