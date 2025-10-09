Maxi Lopez’den yıllar önce olaylı bir şekilde ayrılan Wanda Nara, televizyon programı sayesinde eski eşiyle bir araya geldi. Arjantin'de yayınlanan MasterChef Celebrity programındaki bu buluşma sosyal medyada olay oldu.
Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'den olaylı şekilde ayrılan Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu. Nara'nın eski eşi Maxi Lopez de yarışmacı olarak programa katıldı. Eski eşlerin yarışmada yan yana olması sosyal medyada gündem oldu.
WANDA NARA SUNDU ESKİ EŞİ YARIŞTI
Türkiye’de olduğu gibi Arjantin’de de televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef, programının sunuculuğunu Wanda Nara üstlendi. Eski eşi Maxi Lopez de programa yarışmacı olarak katıldı.
Wanda Nara, o anları "Geri döndüm" notuyla Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu. Lopez sahneye adım attığında Wanda'nın şaşkın ama profesyonel tavrı dikkatlerden kaçmadı.
"YEMEK YAPMAYI SENDEN ÖĞRENMEDİM AMA UMARIM BEĞENİRSİN”
Lopez'in "Yemek yapmayı senden öğrenmedim ama umarım beğenirsin" sözleri ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.
Geçmişte çalkantılı bir evlilik süreci geçiren ikilinin bu beklenmedik buluşması, ekranlara taşınan en dikkat çekici anlardan biri olarak yorumlandı.
OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI
Wanda Nara ve Maxi Lopez, 2008 yılında evlenmiş, üç çocuklarının ardından 2014 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
Ayrılıktan sonra Wanda'nın, Lopez'in eski takım arkadaşı Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki futbol dünyasını yerinden sarsmıştı.
Yıllar sonra bu kez "eski eş" değil, "yarışmacı ve sunucu" olarak bir araya gelen ikili, izleyicilere şaşırtıcı bir an yaşattı.