Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı

WANDA NARA SUNDU ESKİ EŞİ YARIŞTI

Türkiye’de olduğu gibi Arjantin’de de televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef, programının sunuculuğunu Wanda Nara üstlendi. Eski eşi Maxi Lopez de programa yarışmacı olarak katıldı.