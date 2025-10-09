Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'den olaylı şekilde ayrılan Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu. Nara'nın eski eşi Maxi Lopez de yarışmacı olarak programa katıldı. Eski eşlerin yarışmada yan yana olması sosyal medyada gündem oldu.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 1

Maxi Lopez’den yıllar önce olaylı bir şekilde ayrılan Wanda Nara, televizyon programı sayesinde eski eşiyle bir araya geldi. Arjantin'de yayınlanan MasterChef Celebrity programındaki bu buluşma sosyal medyada olay oldu.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 2

WANDA NARA SUNDU ESKİ EŞİ YARIŞTI

Türkiye’de olduğu gibi Arjantin’de de televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef, programının sunuculuğunu Wanda Nara üstlendi. Eski eşi Maxi Lopez de programa yarışmacı olarak katıldı.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 3

Wanda Nara, o anları "Geri döndüm" notuyla Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu. Lopez sahneye adım attığında Wanda'nın şaşkın ama profesyonel tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 4

"YEMEK YAPMAYI SENDEN ÖĞRENMEDİM AMA UMARIM BEĞENİRSİN”

Lopez'in "Yemek yapmayı senden öğrenmedim ama umarım beğenirsin" sözleri ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 5

Geçmişte çalkantılı bir evlilik süreci geçiren ikilinin bu beklenmedik buluşması, ekranlara taşınan en dikkat çekici anlardan biri olarak yorumlandı.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 6

OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Wanda Nara ve Maxi Lopez, 2008 yılında evlenmiş, üç çocuklarının ardından 2014 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 7

Ayrılıktan sonra Wanda'nın, Lopez'in eski takım arkadaşı Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki futbol dünyasını yerinden sarsmıştı.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 8

Yıllar sonra bu kez "eski eş" değil, "yarışmacı ve sunucu" olarak bir araya gelen ikili, izleyicilere şaşırtıcı bir an yaşattı.

Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 9
Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 10
Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 11
Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu! Eski eşi Maxi Lopez de yarıştı - Resim: 12
Kaynak: Haber Merkezi
