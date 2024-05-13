Wanda Nara Mauro Icardi'yi çıldırtacak kararını açıkladı. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki 'yok artık' dedirtti

Galatasaray'da harikalar yaratan performans ortaya koyan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sansasyonel yaşantısıyla magazin basınının ilgi odağı olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla yine olay yarattı.

Son pozunun yanı sıra aldığı flaş karar da Mauro Icardi'yi çıldırtacak cinsten. Artık +18 içerikler üretmeye başlayacağını açıklayan Wanda Nara üstüne hiçbir şey giymediği pozunu yayınladı, takipçilerini şoke etti.

Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'nın aldığı bu karara ne diyeceği merak konusu.