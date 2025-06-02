Wanda Nara o yıldız futbolcu ile mi beraber? Sürpriz yakınlaşma

Ünlü televizyon yıldızı ve menajer Wanda Nara, bu kez Achraf Hakimi ile yaşadığı iddia edilen yakınlaşmayla magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Hakimi ile geceyi birlikte geçirdiği öne sürülen Nara, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından düzenlenen özel bir davete katılan ikili gece boyunca yakınlaştı. Revista dergisinin iddiasına göre, sabah saatlerinde aynı otelden ayrıldıkları öne sürülen Nara ve Hakimi’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ajansspor'daki habere göre Wanda Nara, kısa süre önce Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile olan evliliğini resmen noktaladı. Bir dönem futbolcunun menajerliğini de üstlenen Nara’nın ilişkisi, yıllar içinde birçok kez sadakat krizleri ve kıskançlık haberleriyle gündeme gelmişti.

Boşanmanın ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Nara, bu ilişkisini de kısa süre önce sonlandırdı. İkilinin sık sık birlikte görüntülenmesine rağmen beklenmedik bir kararla yollarını ayırması dikkat çekmişti.