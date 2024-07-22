Wanda Nara plajda sere serpe poz verdi

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile 10 yıldır birlikte olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla boşanma iddialarını güçlendirmişti.

Bu gelişmeler yaşanırken Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim ama başarılı olamadım" açıklamasında bulundu. Ayrılıkla ilgili duygularını sosyal medya hesabından da dile getiren Nara, "Hayatımın en güzel yıllarını verdik ama şimdi yalnızım" dedi.

WANDA TATİLDE MAURO GECE KULÜBÜNDE

Wanda Nara'nın tatilde keyfini sürdüğü sırada Mauro Icardi ise Etiler'de bir gece kulübünde görüntülendi. Icardi'nin dalgın ve hüzünlü halleri dikkat çekerken, sürekli olarak telefonunu elinden düşürmemesi ise gözlerden kaçmadı.