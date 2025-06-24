Wanda Nara sessizliğini bu paylaşımla bozdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara sessizliğini bu paylaşımla bozdu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin ardından bir süre magazin gündemini meşgul eden Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nara son olarak biberonla kuzu besleyerek verdiği pozlarla takipçilerinin dikkatini üzerine çekti.

Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin yaşadığı aşk kadar boşanma süreçleri de çok konuşuldu. Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan çiftin boşanmasının ardından özel yaşamında yaptıklarıyla ve göz önünde yaşadığı ilişkisi ile hayranlarını ikiye bölen Nara’nın biberonla kuzu beslemesi ve tatil paylaşımları olay yarattı.


KUZULARI ELLERİYLE BESLEDİ

Kızlarıyla birlikte tatile çıkan Wanda Nara, rotasını Kuzey Arjantin'e çevirdi. Nara tatilden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Kışlık bavulu hazırlayan Nara kızlarıyla bir çitliğe gitti. Kuzuları sevdi biberonla süt içirdi.

1-004.jpg

222.png

Son Haberler
Saray ile AKP arasında derin çatlak ayyuka çıktı! Erdoğan'ın başdanışmanından partililere yaylım ateşi...
Saray ile AKP arasında derin çatlak ayyuka çıktı! Erdoğan'ın başdanışmanından partililere yaylım ateşi...
Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama "Beni bırakın"
Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama "Beni bırakın"
Wanda Nara sessizliğini bu paylaşımla bozdu
Wanda Nara sessizliğini bu paylaşımla bozdu
Bridget Jones laneti hortladı: Ünlü oyuncu bir kez daha aldatıldı
Bridget Jones laneti hortladı: Ünlü oyuncu bir kez daha aldatıldı
Bir ayda üç kez tutuklanan gazeteciye tahliye
Bir ayda üç kez tutuklanan gazeteciye tahliye