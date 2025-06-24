Wanda Nara sessizliğini bu paylaşımla bozdu

Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin yaşadığı aşk kadar boşanma süreçleri de çok konuşuldu. Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan çiftin boşanmasının ardından özel yaşamında yaptıklarıyla ve göz önünde yaşadığı ilişkisi ile hayranlarını ikiye bölen Nara’nın biberonla kuzu beslemesi ve tatil paylaşımları olay yarattı.



KUZULARI ELLERİYLE BESLEDİ

Kızlarıyla birlikte tatile çıkan Wanda Nara, rotasını Kuzey Arjantin'e çevirdi. Nara tatilden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Kışlık bavulu hazırlayan Nara kızlarıyla bir çitliğe gitti. Kuzuları sevdi biberonla süt içirdi.