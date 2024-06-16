Wanda Nara yatak odasından fotoğraf paylaştı bakanların ağzı açık kaldı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin karısı bir kez daha çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Yatak odasından daha çok yatarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Wanda Nara, bu kez ayaktaydı.

İtalya'nın Milano kentindeki evinden yaptığı paylaşımda Nara'nın arkasındaki çantalar dikkat çekti.

Çantalar için servet döktüğü ortaya çıkan Nara, yatak odasındaki paylaşımda ""Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca çantaların sigortalı olduğunu da belirtti.