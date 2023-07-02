Wanda Nara'dan G. Saraylıları üzecek Icardi açıklaması

Icardi'nin temsilcisi Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarları üzecek bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Icardi'nin Serie A'ya dönme şansı olabileceğini öne sürdü.

Wanda Nara, ''İtalya'da sahip olduğum hayat üzerinde fazla durmuyorum çünkü geri döneceğimizi biliyorum, orası eskiden ve her zaman mutlu olacağımız bir ülke.'' şeklinde konuştu.

Ayrıca Nara, ''Hepimizin sevdiği ve her zaman geri dönmek isteyeceği bir yer'' dedi.

Arjantinli forvet, 2011'den 2020'ye kadar İtalya'da top koşturmuştu.

Icardi, İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları giydi.