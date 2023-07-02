Wanda Nara'dan G. Saraylıları üzecek Icardi açıklaması

Galatasaray'ın PSG'den bonservisini almak için büyük uğraş sarf ettiği Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Wanda Nara'dan G. Saraylıları üzecek Icardi açıklaması

Icardi'nin temsilcisi Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarları üzecek bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Icardi'nin Serie A'ya dönme şansı olabileceğini öne sürdü.

Wanda Nara, ''İtalya'da sahip olduğum hayat üzerinde fazla durmuyorum çünkü geri döneceğimizi biliyorum, orası eskiden ve her zaman mutlu olacağımız bir ülke.'' şeklinde konuştu.

Ayrıca Nara, ''Hepimizin sevdiği ve her zaman geri dönmek isteyeceği bir yer'' dedi.

Arjantinli forvet, 2011'den 2020'ye kadar İtalya'da top koşturmuştu.

Icardi, İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları giydi.

Öne Çıkanlar
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Son Haberler
Toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi Yaşam
Toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi
Eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı Dünya
Eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı
Fransızlardan sıra dışı kutlama. 400 dronla içki servisi Dünya
Fransızlardan sıra dışı kutlama. 400 dronla içki servisi
Patrick Vieira Strasbourg'un başına geçti Spor
Patrick Vieira Strasbourg'un başına geçti
Mülteci teknesindeki tanık dehşet anlarını BBC’ye anlattı 'Yunan görevliler bizi kurtaracak sandık ama tekneyi batırdılar' Dünya
Mülteci teknesindeki tanık dehşet anlarını BBC’ye anlattı 'Yunan görevliler bizi kurtaracak sandık ama tekneyi batırdılar'
Van-Erek Dağı’ndan düşen kişi kurtarıldı Güncel
Van-Erek Dağı’ndan düşen kişi kurtarıldı
Barcelona'dan 18 yaşındaki futbolcuya 45 milyon euro Spor
Barcelona'dan 18 yaşındaki futbolcuya 45 milyon euro