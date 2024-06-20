Wanda Nara'dan Icardi'nin yanında aldatma itirafı

Galatasaray’daki golleri kadar özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile Arjantin’de bir canlı yayına katıldı.

İkili burada aşk hayatlarına dair açıklamalarda bulunurken Wanda Nara’nın eski eşi Maxi Lopez ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Maxi Lopez’i aldattıktan sonra vicdan azabı çektiğini söyleyen Wanda Nara, "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" ifadelerini kullandı.

"APTAL MISIN"

Icardi’nin ise bu konuda rahat olduğunu belirten Wanda Nara, "Mauro da bana 'Aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı, parti yapıyordur sonuçta bekar' derdi" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

2011-2013 yılları arasında Serie A ekiplerinden Sampdoria’da forma giyen Mauro Icardi Maxi Lopez ile hem takım arkadaşı hem de yakın arkadaşlardı.

O dönemde Maxi Lopez’in eşi olan Wanda Nara Icardi ile yasak aşk yaşamış ve 2014 yılında Maxi Lopez’den boşanarak Icardi ile evlenmişti.

Wanda Nara ile ilişkilerinin nasıl başladığını kendi kitabında anlatan Icardi kendisinin ABD’ye gideceği sırada Wanda’nın kendisinden yeni çıkan bir tablet almasını istediğini ve bu nedenden ötürü yazışarak yakınlaştıklarını daha sonrasında Wanda Nara ve Maxi Lopez ile çıktıkları bir tatilde ilişkilerinin başladığını ifade etmişti.