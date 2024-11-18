Wanda Nara'nın boşanma şartları dudak uçuklattı

Galatasaraylı Mauro Icardi, karısı Wanda Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük şarkıcı L-Gante ile birlikte olduğunun ortaya çıkmasının ardından Arjantin'e gitmişti.

Icardi'nin sevgilisinden hamile olduğu ileri sürülen Wanda Nara'nın evini bastığı için karakolluk olduğu, hatta mahkemeye de çıkacağı belirtilmişti.

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Halk TV'deki habere göre Arjantin basınından gelen son haberlere göre; Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanma kararı aldı.

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SERVETİNİN YARISINI İSTİYOR

Ancak iddiaya göre Wanda Nara, boşanmak için Mauro Icardi'den servetinin yarısını talep ediyor.

Icardi'nin İtalya'nın Sampdoria ve Inter, Fransa'nın Paris Saint Germain ve Galatasaray'dan kazandığı paranın 77 milyon euroyu bulduğu, Nara'nın da bunun yarısını istediği iddia edildi.

Ayrıca Arjantin, İtalya ve Paris'te lüks villalar ve lüks araçların da yarısının Wanda Nara ile paylaşılacağı ileri sürüldü.

Mauro Icardi'nin ayrıca Wanda Nara'dan olan 3 çocuğunun velayetini istediği bildirildi.