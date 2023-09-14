Wanda Nara'nın çırılçıplak pozları olay oldu: Icardi abime ayıp oluyor yenge

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı üstsüz paylaşımla gündeme oturdu.

Wanda Nara'nın çırılçıplak pozları olay oldu: Icardi abime ayıp oluyor yenge

Galatasaray'a transfer olmadan önce eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ile beraber Türkiye'ye gelse de Icardi, takımı hem şampiyonluğa taşıdı hem de ailecek popüler olmaya başardı.

En az Mauro Icardi kadar popüler olan eşi Wanda Nara ise sosyal medyada paylaştığı son pozla büyük ses getirdi.

Cam kenarında soyunan Nara için yüzlerce yorum yapıldı.

Wanda Nara'nın gündem yaratan pozuna Galatasaray taraftarları, "Icardi abime ayıp oluyor yenge" şeklinde yorumlarda bulundu.

Fotoğraf kısa süre içinde gündem olurken, Wanda Nara sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

İşte o poz;

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