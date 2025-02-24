Wanda Nara'nın istekleri ağızları açık bıraktı! 500 bin Euro tazminat ve daha neler neler…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara'nın istekleri ağızları açık bıraktı! 500 bin Euro tazminat ve daha neler neler…

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi Wanda Nara ile boşanma sürecinde. Nara’nın Icardi’den boşanmak için bakın neler istedi. Wanda Nara’nın istekleri duyanların ağzını açık bıraktı.

Futbol hayatından çok aşk hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi, bu kez Wanda Nara’nın boşanma talepleriyle gündem oldu.

L-Gante ile yaşadığı aşkı yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteren Wanda Nara, Icardi'den istedikleriyle ağızları açık bıraktı.

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Nara Icardi’den şunları talep etti:

- 500 bin Euro tazminat,

- Como Gölü kıyısında villa,

- Milano'da bir daire,

- Çocukların velayeti.

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VELAYET KAOSU

Boşanma davasında ilk duruşma 11 Mart’ta. Wanda Nara ve Icardi velayet konusunda kaos yaşıyor. Arjantinli yıldız, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetinin kendisinde kalmasını istiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a gelen Icardi China Suarez ile yaşadığı aşkla gündemde.

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