Wanda Nara'nın makyajsız ve filtresiz hali olay oldu! Öyle bir isme benzetildi ki!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Icardi, Nara'nın yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.

NARA'DAN PAYLAŞIMLI YANIT

Icardi'nin ses getiren iddiasının ardından Wanda Nara'dan yanıt gecikmedi.

Nara, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Icardi'nin evine bazı eşyalarını almaya gittiğini ve avukatlarının haberinin olduğunu belirtti.

''YALNIZ DEĞİLDİM''

Wanda Nara'nın paylaştığı videoda Icardi'nin de yer aldığı görüldü.

Nara, paylaşımında şu sözleri yazdı:

''Avukatlara önceden haber vererek geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almak için gönüllü olarak ödünç verdiğim evime geldim. Yalnız değildim.''

MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLDU

Icardi’nin paylaşımındaki Nara'nın makyajsız halleri dikkat çekti.

İZZET ALTINMEŞE'YE BENZETİLDİ

Wanda Nara'nın makyajsız ve filtresiz hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte bazı 'X' kullanıcılarının yorumları:

-İzzet Altınmeşe daha güzel

-İzzet Altınmeşe'ye haksızlık yapmayalım lütfen

-İzzet Bey'e saygısızlık bu