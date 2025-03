Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante Icardi ile olan mesajları ifşa etti!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'yla aşk yaşayan Rapçi L- Gante Instagram'da Icardi ile olan DM'lerini paylaştı:

İŞTE L-GANTE İLE ICARDI'NİN YAZIŞMALARI

- Le Gante: "Papağan parçası beni yordun. Kızlarının annesine saygı göster ve onunla savaşma. Yoksa sen kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikologa git. Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu."

- Mauro Icardi: "Wanda'nın beni kıskandırmak için kullandığı kuklalarla kavga etmem ben. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran kendisi. Ona saygı duymaya devam et ama dikkat et her zaman geri dönüyor.

Yoksa geçen hafta birlikte olduğumuzu söyleyen bir not yayınlandığını görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ben ona hayır dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor."