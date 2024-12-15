Wanda Nara'nın sözleri sonunda Icardi'yi çıldırttı

Yaşadığı sakatlığının ardından iyileşme süreceğini ülkesinde geçiren Arjantinli yıldız Icardi, boyanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara'nın "özüme döndüm" sözlerine sert yanıt verdi. Icardi, "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim, şimdi tekrar çamurun içinde" dedi.

Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Icardi, sessizliğini Arjantin basınına bozdu. Wanda Nara'ın "özüme döndüm" sözleri Icardi'yi resmen çileden çıkardı.

En son Wanda Nara, Arjantin'de yayınlanan Telefe kanalında Susana Gimenez'in konuğu olmuştu. Wanda Nara şu anda aşk yaşadığı, L-Gante olan ilişkisine ilişkin "Tüm aileme kadar herkes bize karşı. Onun çevresi bile pek aynı fikirde değil. Ben daha yaşlıyım. Bana onda ne gördüğümü sorduklarında şöyle diyorum: 'Özümü.' Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu." demişti.

"TEKRAR GELDİĞİ ÇAMURUN İÇİNDE"

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın bu açıklamalarına "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" sözleri ile yanıt verdi.