Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Harry Potter esintili gol kutlamaları, davalık haberleriyle Portekiz ve İspanyol medyasında geniş yankı bulmuştu.

Bu gelişmeler futbol camiasının ilgisini çekti.

WARNER BROS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Akşam Gazetesi muhabiri Ömer Özarslan’ın haberine göre, Warner Bros Discovery şirketi, dava iddialarını öğrenince “Davanın hangi mahkemede görüldüğü, boyutunun ne olduğu; şirketin bu davayla ilgili Kerem Aktürkoğlu’ndan ne kadar tazminat talebinde bulunduğu” sorularını sordu.

Hukuk biriminden gelen yanıtta ise olayın hukuki bir derinliği olmadığı belirtildi: "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır."

ABD’deki üst düzey yöneticiler, Türkiye’deki Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer’i görevlendirerek bilgilendirdi.

Özer’in gönderdiği resmi e-postada, medyadaki haberlerin asılsız olduğu vurgulandı ve şu sözlere yer verildi:

"Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim."