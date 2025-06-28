Warren Buffett 6 milyar dolarlık hisse bağışladı!

Buffett, Gates Vakfı’na 9,43 milyon adet, annesi adına kurulan Susan Thompson Buffett Vakfı’na ise 943 bin hisse bağışladı. Çocukları tarafından yönetilen üç ayrı vakfa da 660 biner hisse aktardı. Toplamda 12,36 milyon adet Berkshire Class B hissesini bağışlayan Buffett’ın şimdiye kadarki bağış miktarı 60 milyar doları geçti.

Hala Berkshire Hathaway'deki hisselerinin yüzde 13,8'ine sahip olan 94 yaşındaki ünlü iş insanı cuma günü gerçekleşen bağışın ardından Forbes sıralamasında 5. sıradan 6. sıra düştü.

Buffett, geçen sene servetinin yüzde 99,5'ini ölümünden sonra çocuklarının yönetici bir vakfa bırakacağını ifade etmişti.



Buffett’ın çocukları Susie, Howard ve Peter, serveti yaklaşık 10 yıl içinde, oy birliğiyle karar alarak dağıtacak.

