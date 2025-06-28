Warren Buffett'tan dudak uçuklatan bağış

Amerikalı iş insanı Warren Buffett, yaptığı son bağışıyla Berkshire Hathaway hisselerinden yaklaşık 6 milyar doları Gates Vakfı ve aile odaklı dört yardım kuruluşuna aktardı. Bu, Buffett'ın yaklaşık yirmi yıl önce servetini bağışlamaya başlamasından bu yana gerçekleştirdiği en büyük yıllık katkı oldu. Toplamda 12.36 milyon adet Berkshire B Sınıfı hissenin el değiştirmesiyle, Buffett'ın hayırseverlik için ayırdığı miktar 60 milyar doları aştı.

Warren Buffett, hisselerinin 9.43 milyonunu Gates Vakfı'na yönlendirirken, 943 bin 384 hisseyi Susan Thompson Buffett Vakfı'na ve her biri 660 bin 366 hisseyi ise çocukları Howard, Susie ve Peter Buffett liderliğindeki Howard G. Buffett Vakfı, Sherwood Vakfı ve NoVo Vakfı'na tahsis etti.

Forbes dergisine göre, bu bağışlar öncesinde 152 milyar dolarlık servetiyle dünyanın beşinci en zengin insanı olan Buffett, bu hamleyle birlikte altıncı sıraya geriledi. 94 yaşındaki Buffett, 2006'dan bu yana servetini düzenli olarak bağışlıyor ve geçen yıl vasiyetini değiştirerek kalan servetinin yüzde 99.5'ini ölümünden sonra çocuklarının denetimindeki bir hayırseverlik fonuna bırakacağını açıkladı. Buffett, hiçbir Berkshire hissesini satma niyetinde olmadığını da vurguladı.