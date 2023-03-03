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Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor

Warriors'un yıldızı Green, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:07
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Warriors'un yıldızı Green sert konuştu

Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
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Avrupalı oyuncular, son yıllarda NBA'e damgasını vurmaya devam ediyor.
Nikola Jokic üst üste iki kez MVP seçildi. Antetokounmpo ise hem MVP olduktan bir yıl sonra Bucks ile şampiyonluk kazandı.
Antetokounmpo mutlu sona ulaşmış olsa da, Jokic ve Doncic’in takım başarısında adları duyulmuyor.

"YILLARDIR BUNU ANLAMIYORUM"
Warriors‘ın tecrübeli yıldızı Draymond Green ise bu konuda Avrupalıların yeterince eleştiri almadığını düşünüyor.
Kendi podcast programında eski NBA yıldızı Gilbert Arenas’ı konuk eden Draymond Green, düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Bugün Stephen Smith’in hazırladığı bir listeye denk geldim. Bir şampiyonluk kazanmak konusunda en fazla baskı hisseden oyuncular listesi.
James Harden 1, Jayson Tatum 2, Chris Paul ise 3. sıradaydı.
Jokic ise 4. sırada yer alıyordu ve Luka listede bile değildi.
Konu şampiyonluk kazanamamaya gelince Avrupalı oyuncuların ABD’li oyuncular kadar sert eleştiri almadığını düşünüyorum.
Yıllardır bunu anlayamıyorum.”

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