Washington Post'tan dikkat çeken hamle: Amatör yazarlar yapay zeka yardımıyla köşe yazısı gönderebilecek

Bu hamlenin, gazetenin diğer yayınlardan, Substack yazarlarından ve amatör köşe yazarlarından gelecek dış görüş yazılarına daha fazla yer açma yönündeki daha geniş bir girişimin parçası olduğu bildiriliyor.

YAPAY ZEKA YAZI KOÇU 'EMBER' DEVREDE

Kaynaklar, The New York Times'a Ember'in "normalde insan editörler tarafından sağlanan birçok işlevi otomatikleştirebileceğini" ve bir yazının nasıl ilerlediğini gösteren bir "hikaye gücü" takipçisi sunabileceğini belirtti.

Aracın ayrıca bir hikayenin "erken tez," "destekleyici noktalar," ve "unutulmaz bir son" gibi temel bölümlerini gösteren bir kenar çubuğuna sahip olduğu da bildiriliyor. The New York Times, yazarların ayrıca istemler ve "gelişimsel sorular" ile onlara destek olacak bir yapay zeka asistanına da erişebileceklerini ekliyor.

'RIPPLE' PROJESİ VE İNSAN EDİTÖR DENETİMİ

Projenin şirket içinde Ripple olarak adlandırıldığı ve kaynakların The New York Times'a makalelerin gazetenin web sitesinde ve uygulamasında abonelik gerektirmeden erişilebilir olacağını söylediği bildiriliyor.

The New York Times'a göre, yayın bu yaz ilk ortaklıklarını güvence altına almayı hedeflerken, yapay zeka yazı koçunun dahil edilmesi projenin bu sonbaharda test edilmeye başlanabilecek "son aşamasının" bir parçası olacak. Yayınlanmadan önce yazıların insan editörler tarafından inceleneceği ve bu bölümün gazetenin mevcut görüş bölümünden ayrı olacağı da gelen bilgiler arasında.

THE WASHINGTON POST'TAKİ DEĞİŞİM RÜZGARLARI

The Washington Post, son birkaç aydır büyük bir değişimden geçiyor. Gazetenin sahibi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, gazetenin Kamala Harris'e başkanlık için verdiği desteği iptal etmek üzere müdahale ettiği bildirildi.

The New York Times'ın Şubat ayındaki bir haberine göre, milyarder daha sonra personele Post'un artık "ifade özgürlüğü ve serbest piyasalar" aleyhine olan görüş yazılarını yayınlamayacağını söyledi.

Ripple projesinin, gazetenin mevcut görüş bölümünden "daha fazla çeşitlilik" arayan okuyuculara hitap etmesi amaçlandığı bildiriliyor.