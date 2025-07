WASK, dijital reklam bütçelerinin verimliliğini artıran AI Ad Creative ürününü duyurdu

Gösterim veya tıklama bazlı dijital reklamların markaların tüketiciye ulaşmak için kullandığı araçlar arasındaki önemi günden güne artarken, bu durum reklam bütçelerine de yansıdı. Reklamverenler Derneği’nin Deloitte ile hazırladığı Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları raporu, 2024’te gösterim ve tıklama bazlı reklamlara yapılan yatırımların 48 milyar TL seviyelerine ulaştığını ve bu harcama kaleminin dijital medya yatırımlarından %35 pay aldığını gösterdi. Dijital reklam yönetimi platformu sunan yerli girişim WASK, dijital reklamlara ayrılan bütçelerin daha verimli kullanılabilmesi için dijital reklam kreatiflerini üretme ve optimize etme sürecini yapay zekayla otomatikleştiren AI Ad Creative ürününü duyurdu.

Bütçelerin yarısı verimsiz kreatifler nedeniyle boşa gidiyor

Güncel veriler, markaların her yıl verimsiz ya da performansı düşük reklam kreatifleri nedeniyle 700 milyon dolar kaybettiğini, dijital reklam bütçelerinin %52'sinin bu reklam materyalleri sebebiyle boşa gittiğini gösterdi. Facebook ve Google gibi dijital reklamcılığın merkezi haline gelen platformlardaki reklamları tek noktadan yönetme olanağı sunan WASK, platformuna AI Ad Creative adı verilen yeni bir özellik ekledi.

Geliştirdikleri yeni ürünün üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak reklam metinleri ve görselleri oluşturduğunu vurgulayan WASK CEO’su Ercan Pilcioğlu, “Ürünümüz, reklam kreatiflerini yaratmakla kalmıyor; rakip reklamlarını analiz ederek ve performans tahmini yaparak, en iyi performans gösterebilecek dijital reklam kreatiflerini öne çıkarıyor. Böylece markalar, bir reklam kreatifini seçmeden önce onlarca, hatta yüzlerce alternatif performansına dair bilgi sahibi olabiliyor ve en verimli kreatifleri tercih edebiliyor” dedi.

%60 zaman tasarrufu, %47 daha ROI artışı sağlıyor

Markaların birkaç anahtar kelime veya ürün açıklaması girerek yapay zekanın kendileri için onlarca farklı reklam metni ve görsel varyasyonu oluşturmasını sağlayabildiğini belirten Ercan Pilcioğlu, “Pazar araştırmaları, pazarlama profesyonellerinin sürekli yeni fikir bulup test etmek konusunda zorlandığını ortaya koyuyor. Bu duruma terminolojide ‘kreatif yorgunluğu’ adı veriliyor. WASK, sektörün bu sorununa çözüm bulmak için geliştirdiği AI Ad Creative ürünüyle optimizasyon ve yaratıcılığı aynı potada eriterek otomasyonla buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

WASK'in içerisinde sunulan AI Ad Creative ürününün beta testi süreçlerinde elde ettikleri kullanıcı bulgularını da paylaşan Ercan Pilcioğlu, “Bu özelliği test eden markalar, kreatif üretim sürecinde ortalama %60 zaman tasarrufu sağladı. Ayrıca A/B testi sonuçları, yapay zeka tarafından oluşturulan kreatiflerin %47’ye varan ROI artışı elde ettiğini gösterdi” diye konuştu.

KOBİ’ler dijital pazarlama bütçelerini daha verimli kullanabilecek

Türkiye'de e-ticaret yapan küçük işletme sayısının günden güne arttığını, bu işletmelerin de tüketicilere en çok dijital kanallardan ulaştığını hatırlatan WASK CEO'su Ercan Pilcioğlu, "WASK AI Ad Creative ürünü, bir bakıma reklam teknolojilerini demokratikleştiriyor. Yeni ürünümüz, her işletmenin büyük ajanslar gibi saniyeler içinde yüzlerce farklı reklam kreatifini test etmesini mümkün kılarak oyun alanını eşitliyor. Amacımız, kullanıcılarımızın sadece bütçelerini değil, en değerli varlıkları olan zamanlarını ve yaratıcı enerjilerini de en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak. Yapay zekanın analitik ve optimizasyon kabiliyetlerini pazarlamanın kalbi olan yaratıcılığa taşıyan WASK, her ölçekten ve sektörden marka için dijital reklam yatırımı kazanımlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.”