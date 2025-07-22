Waternet, Beyaz Tezgah Üstü su arıtma cihazını kullanıcılarla buluşturdu

Yaz sıcaklarında artan su tüketimiyle birlikte tek kullanımlık plastik şişelerin çevre üzerindeki yükü endişe verici boyutlara ulaşıyor. Dünya genelinde her dakika satın alınan bir milyon plastik şişenin neredeyse %75’i geri dönüştürülmezken, her birinin doğada parçalanarak yok olması yaklaşık 450 yıl sürüyor. Su arıtma teknolojileri alanında uzmanlaşan Waternet, plastik tüketimini azaltmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yeni Beyaz Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazını kullanıcılarla buluşturdu. Uluslararası Good Design Awards ödülüne layık görülen cihaz, mutfağınıza şıklık katarken, sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

“Çevreye duyarlı bir yaşam artık daha ulaşılabilir”

Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, yeni ürünle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Artan çevre bilinci ve sağlıklı yaşam hassasiyeti, su tüketimi alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiriyor. Tek kullanımlık damacana ve plastik şişeler, doğaya ve ekosisteme kalıcı zararlar veriyor. Beyaz Tezgah Üstü cihazımız sayesinde hem sağlıklı ve temiz içme suyuna kolayca erişimi sağlıyor, hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekliyoruz.”

6 aşamalı filtrasyon sistemiyle yüksek koruma

Tezgah üstü su arıtma cihazlarının, sağlıklı yaşamı önemseyen, mutfağında şıklık ve kullanım kolaylığı arayanların yanı sıra; plastik kullanımını azaltarak sürdürülebilirliği destekleyen kişilere de hitap ettiğini belirten Naz Günaçar, şunları söyledi:

“En son teknolojiyle geliştirdiğimiz Waternet Beyaz Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı, 6 aşamalı Ters Ozmoz filtreleme teknolojisiyle suyu kirletici maddelerden, bakteri, virüs ve mikroplardan arındırıyor. National Sanitation Foundation ve Water Quality Association gibi önde gelen global kuruluşlar tarafından akredite edilen bu sistem, üç farklı sıcaklık seçeneği ve bardak ayarı ile kullanıcıların tek tuşla dilediği özellikte suya kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor.”

“Tek bir cihazla yılda ortalama 101 kilogram plastik atık önlenebiliyor”

Kullanıcıların yalnızca bir Waternet cihazı ile yılda ortalama 101 kilogram plastik atık ve 469 kilogram karbon salımını önleyebildiğini aktaran Günaçar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Cihazlarımızın bakımlarını ve filtre değişimlerini ücretsiz yapıyoruz. 7/24 kesintisiz çağrı merkezi hizmeti sunuyor, ürünlerimiz için ömür boyu garanti veriyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için attığımız her adımla çevresel sorumluluğumuzu birincil önceliğimiz haline getiriyor; gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir miras bırakma hedefiyle emin adımlarla ilerliyoruz.”