WCBS Şampiyonası ana sponsoru belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honest Holding, yıllardır ulusal ve uluslararası alanda farklı spor dallarını desteklemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Honest Holding çatısı altındaki Kolombiyalı Premium kahve markası Juan Valdez, 20-23 Temmuz'da Ankara Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tesislerinde gerçekleşecek WCBS Şampiyonası'nın ana sponsoru oldu.

4 kıtadan 6 takım ve toplam 48 sporcunun mücadele edeceği, dünyada ilk kez düzenlenen, 4 bilardo branşının aynı anda oynanacağı şampiyonada, Avrupa kıtasını temsilen erkeklerde milli sporcu Saki Kanatlar Heyball'da (8 Top), kadınlarda ise Carom branşında Afrika & Rest of the World adına milli sporcu Gülşen Degener yarışacak.

Bu uluslararası organizasyon internet üzerinden dünyanın her yerinde canlı olarak yayınlanacak ve YouTube kanalı üzerinden de takip edilebilecek.

Organizasyonun gerçekleşeceği 1.500 metrekarelik ve 500 kişilik dünyanın en büyük bilardo tesisi 8 adet üç bant disiplinindeki alma kapasitesine sahip ve son teknoloji ile donatıldı. Honest Holding farklı iş alanlarında sunduğu fırsatlar, spor ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle daimi olarak Türk toplumuna farklı alanlarda katkı sunmaya devam ediyor.

"Federasyonun daha iyi noktalara taşınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Cengiz Deveci, Honest Holding'in global bir markası olan Juan Valdez ile ana sponsorluk desteği vermekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Deveci, 2014 yılından itibaren Türkiye Bilardo Federasyon Başkanlığı görevini yürüten Başkan Ersan Ercan'ın aynı zamanda UMB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinden ve Türk bilardosuna ve Türkiye'ye kattığı değerlerden gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk kez yapılacak bu uluslararası organizasyonu özveri ile yönetmesinden ötürü Sayın Ercan'a bizzat teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Honest Holding ve Juan Valdez olarak daima destekçiyiz, federasyonun daha iyi noktalara taşınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Sporcuların başarıları ile gurur duyuyoruz ve bu ülke topraklarında yetişen gençlerin, bu organizasyonun bir parçası olması için verdiğimiz daimi desteği sürdüreceğiz."

Açıklamaya göre "WCBS Şampiyonası", 20-23 Temmuz'da dünyanın farklı yerlerinden sporcuları Ankara, Gölbaşı'nda TBF Tesisleri'nde ağırlayacak.