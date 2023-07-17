Web Hosting Nedir? Hosting Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletmeler ve bireyler, web sunucularını depolamak, bakımını yapmak ve barındırmak için altyapıya ve teknik deneyime sahip olmayabilir. Bunun yerine, fiziksel bir sunucuda alan kiralamaya benzeyen bir web hosting planı satın alır.

Web sitesi depolama, temel bir web hosting işlevidir, ancak çoğu sağlayıcı müşteri desteği ve çevrimiçi hesap erişimi sunar. Kendi kendine barındırmadan farklı olarak, web sitesi sahibi, sunucu donanımını ve yazılımını güncellemek, güvenliğini sağlamak veya yükseltmekten sorumlu değildir.

Web Hosting Nedir?

Web hosting, temelde bir web sitesini barındırmak için bir sunucu kullanma işlemidir. Donanım olarak, kullanıcıların dosyalarını depolaması için alan ayıran bir bilgisayar veya aygıtı ifade eder.

Hosting hizmeti olarak da bilinen web barındırma, bir web sitesinin kullanıcılar tarafından internet üzerinden erişilebilir olmasını sağlar. Web sitenizi çevrimiçi hale getirmek için web hosting hizmetine ihtiyacınız vardır. Bu hizmeti sunan şirketler, sunucu bilgisayarlarını müşteri web sitelerini depolamak için sağlar.

Müşteri web sitelerini internet üzerinden erişilebilir hale getirmenin yanı sıra web hosting, müşterileri ve değerli verilerini bilgisayar korsanlarından ve kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yardımcı olmak için yüksek kaliteli güvenlik hizmetleri de sağlar.

Kısacası, bir web hosting hizmeti, kullanıcıların bir web sitesi oluşturması ve sürdürmesi için gereken olanakları sunar.

Web Hosting Nasıl Çalışır?

İyi bir web hosting sağlayıcı, web sitenize sağlam bir çevrimiçi alan sunar ve güvenli veri depolama da dahil olmak üzere internetteki takipçilerinizle bağlantı kurmanız için gereken her şeye sahip olmanızı sağlar. Birisi web sitenizi aradığında ve web sitenizin adresini girdiğinde, bir web hosting sağlayıcı isteği işler ve ardından web sayfası verilerinizi, bilgisayarından erişebilmesi için onu isteyen kişiye geri gönderecek protokoller sunar. Tüm bunlar birkaç saniye veya daha kısa sürede gerçekleşir.

Web Hosting Hizmeti Türleri

Birkaç farklı hosting türü mevcuttur. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Dedicated hosting

Dedicated hosting, web sitesi sahipleri için en fazla kontrolü sağlar. Kullanıcıların tercih ettikleri işletim sistemini ve güvenlik araçlarını yüklemelerine olanak tanıyan, tam yönetici ve kök erişimine sahip özel bir sunucu sunar. Dedicated hosting, paylaşılan bir binada bir daire veya oda arkadaşlarıyla aynı alanı paylaşmak yerine tek bir ev kiralamak gibidir.

Ancak dedicated hosting, diğer hosting türlerine göre daha pahalıdır. Ayrıca teknik deneyim gerektirir, çünkü sunucunun yönetiminden dedicated hosting kullanıcıları sorumludur.

2. Shared hosting

Shared hosting, birden çok web sitesinin bir sunucuda bulunduğu ve RAM ve merkezi işlem birimi (CPU) dahil olmak üzere sunucunun kaynaklarını paylaştığı bir hosting türüdür. Bunu oda arkadaşlarınızla aynı evi paylaşmak gibi düşünebilirsiniz. Atak Domain gibi bazı sağlayıcılar, sunucuyu kaç sitenin paylaştığına bakılmaksızın web sitenizin performansını garanti eden kaynak koruması sunar. Paylaşımlı hosting, genellikle ucuzudur ve küçük işletmeler, blog yazarları ve hobi sahipleri için mükemmel bir seçenek olabilir.

Paylaşımlı hosting uygun fiyatlı olsa da, web sitesi sahipleri, sunucu kaynaklarını kontrol edemez ve kullanım dalgalanmaları sırasında performans farklılıkları yaşayabilir.

3. VPS

VPS, web sitesi sahiplerine bir sunucunun özel bir bölümünü verir. Bu, kendi alanınıza (sunucu kaynakları) sahip olduğunuz ancak binayı (sunucu) başkalarıyla paylaştığınız bir daire kiralamak gibidir. Bir VPS'de barındırılan web siteleri, her bölüm özel RAM ve işlem gücü sağladığından daha az performans sorunu yaşayabilir. VPS abonelikleri, paylaşımlı hosting planlarından daha pahalı, ancak dedicated hosting planlarından daha düşük maliyetlidir.

Paylaşımlı hosting gibi VPS de küçük işletmeler için uygundur. Büyük bir çevrimiçi mağazayı veya video ve ses dosyalarıyla dolu bir siteyi barındırmak isteyen kullanıcılar için VPS kaynakları yeterli olmayabilir ve dedicated hostingi tercih edilebilir. Bazı teknik bilgilerle, site sahipleri VPS sitelerini paylaşımlı planlardan daha fazla özelleştirebilir. VPS, özel yapılandırmalar ve özel yazılım kurulumları için kök erişimi sağlar.

4. Cloud hosting

Cloud hosting, yerinde tek bir sunucu yerine buluttaki birden çok sunucudan kaynakları bir araya getirmek için sanallaştırma teknolojisini kullanır. Çoğu sağlayıcı, web sitesi sahiplerinin istek üzerine RAM veya CPU eklemesine izin verdiğinden, trafik artışlarını işlemek için VPS veya paylaşımlı hostingden daha donanımlıdır. Alternatif olarak, bir otomatik ölçeklendirme seçeneği, trafik arttığında kaynakları otomatik olarak artırabilir.

Bu esneklik, paylaşımlı planlardan daha fazla kaynağa ihtiyaç duyan ancak daha fazla teknik deneyim gerektiren ve pahalı olan özel bir abonelik istemeyen büyüyen işletmeler için bulut hostingi en iyi hale getirir.

5. WordPress hosting

WordPress hosting, içerik yönetim sistemi (CMS) WordPress için özel olarak optimize edilmiş sunucu ve kaynaklar sağlayan bir web hosting alt kategorisidir. Birçok paylaşımlı hosting planı WordPress kurulumunu desteklese de, özel WordPress abonelikleri, otomatik WordPress güncellemeleri ve site oluşturucu araçları gibi ek özellikler içerebilir. WooCommerce paketlerine benzer şekilde, birçok WordPress hosting sağlayıcısı, WordPress kullanıcıları için teknik destek sunar.

Bu abonelikler, otomatik site yedeklemeleri, site hazırlama veya birinci sınıf tasarım araçları gibi diğer özellikleri içerebilir.

6. Reseller hosting

Reseller hosting, bir web sunucusunun bir işletmeye bant genişliği ve sabit disk alanı kiralaması ve bunun karşılığında müşterilerine web hosting hizmetleri sağlamasıdır. Bu çözüm, bir bayi şirketi kurmak isteyen girişimcilere yardımcı olur. Ayrıca, işlerini web hosting gibi eklenti hizmetlerle genişletmekle ilgilenen web tasarımcıları ve geliştiricileri için de iyi çalışır.

Bayiler kendi hosting planlarını ve fiyatlarını tasarlayabilir. Bayi barındırma abonelikleri beyaz etiketleme içerdiğinden, bir bayinin müşterileri işletme sahibinin markasını görür. Sunucuların bakımını web hosting sağlayıcı yapsa da, bayi birden çok siteyi, alan adını ve kaynağı tek bir kontrol panelinden yönetebilir.

Web Hosting Sağlayıcınızdan Beklemeniz Gereken Temel Özellikler

Aşağıda hizmet sağlayıcılardan beklemeniz gereken bileşen ve hizmetleri bulabilirsiniz:

1. E-posta Hesapları

Çoğu hosting sağlayıcı, kullanıcıların kendi alan adlarına sahip olmasını gerektirir. E-posta hesabı hizmetleri, işletmeniz için bu alan adıyla eşleşen e-posta adresleri oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, www.google.com web sitesini ele alalım. Web sunucusu tarafından sağlanan e-posta hesabı özellikleriyle, [email protected]'u oluşturabiliriz.

2. FTP Erişimi

FTP, Dosya Aktarım Protokolü anlamına gelir. Bilgisayarlar arasında veri aktarımı için kullanılan standart bir protokoldür.

Bu, web sitenizin dosyalarını bilgisayarınızdan web sunucunuza yüklemenizi sağlar. Bu, web sitenize internet üzerinden erişilmesini sağlayan şeydir.

3. İçerik Yönetimi

Çoğu web hosting hizmeti, "CMS" olarak bilinen şeyi sunar.

CMS, İçerik Yönetim Sistemi anlamına gelir ve bunun anlamı, web sitenizi oluşturmak için herhangi bir karmaşık web dili bilmenize gerek olmamasıdır.

Bunun yerine, HTML gibi biçimlendirme dillerinde sunucunuza yüklemenize gerek kalmadan bir site oluşturucu aracılığıyla web sayfalarını, resimleri ve diğer dosyaları doğrudan web sitenize ekleyebilirsiniz.

4. Veri Tabanları

Veri tabanınız, web sitenizin tüm verilerinin bir koleksiyonudur.

Web sitenizi bir bina olarak düşünün. Veri tabanı, onu ayakta tutan tüm yapısal bileşenleri içerir.

Hemen hemen her web uygulaması, verileri ve içeriği için bir depolama sistemi gerektirir. Bir veri tabanı en popüler depolama şeklidir.

Web hosting şirketiniz, veri tabanınızı Networking Operating Center (NOC) gibi bir ortamdaki özel bir hosting sunucusunda depolamaktan sorumludur.

Hosting Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çevrimiçi işletme sahipleri için doğru hosting satın a lma birçok faktöre bağlıdır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Fiyat

Herhangi bir iş kararında olduğu gibi web hosting maliyetlerinin getirdiği değerle de uyumlu olmasını sağlamalısınız.

Ne tür bir plana ihtiyacınız olduğuna karar verdikten sonra fiyatlandırmayı karşılaştırdığınızdan emin olmanız gerekir. Bu noktada bazı hosting sağlayıcılar ücretsiz barındırma bile sunabilir. Fakat sadece bu faktör nedeniyle en ucuz seçeneğe gitmemeye dikkat etmeniz önerilir.

2. Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek

Web siteniz kapalıyken hosting sağlayıcınıza ulaşamamak size paraya mal olabilir ve işinizi etkileyebilir. Bu yüzden iyi müşteri hizmetleri ve teknik desteği ile tanınan güvenilir bir hosting sağlayıcı seçmeniz gerekir.

Çoğu sağlayıcı, ortalama bir site "çalışma süresi" sağlar. Bu, bir sitenin canlı olduğu süreyi ifade eder. Bu süre temel olarak, %99,9'dan yüksek olmalıdır.

3. Sunucu Hızı

Sağlayıcınızı seçerken dikkate alınması gereken diğer önemli bir faktör ise sunucu hızıdır. Bu, sitenizin hızı için en önemli faktördür.

Web sitenizin hızlı bir şekilde yüklenmesi artık her zamankinden daha önemlidir. Aslında, bunu yapmamak sitenizin SEO'su üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Yavaş bir web sitesi yalnızca ziyaretçi deneyiminizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda arama sıralamalarınız için de zararlıdır.

Google'ın Algoritma Hızı güncellemesiyle kanıtlanan site hızı, doğrudan bir sıralama faktörüdür.

4. Sunucu Konumu

Bir web hosting sağlayıcısı seçmeye gelince, genellikle gözden kaçan bir faktör, hosting sunucularının konumudur. Bu noktada web hosting sağlayıcınızın coğrafi konumu, web sitenizin performansı ve güvenilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.