Webo'dan flaş Aziz Yıldırım itirafı

Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Gaziantep FK formalarını terleten Pierre Webo, dönemin Başkanı Aziz Yıldırım ve Başakşehir'de birlikte çalıştığı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Fanatik'e konuşan Pierre Webo'nun açıklamaları şu şekilde;

"Öncelikle başlangıç iyi oldu. Çok iyi bir takım, çok iyi bir ortam ve çok iyi bir hoca vardı. Abdullah Avcı çok iyiydi. Benim için en önemli şey bulunduğum ortamda eğlence ve keyif olması, bununla birlikte futbolcuların iletişimlerinin iyi olması. İBB'de de tüm bu unsurlar vardı. Ben de o ortamda iyi başlangıç yaptım, iyi günler geçirdim. Büyük takımlara da goller attım."

"Fenerbahçe'deki şampiyonluk sezonunda çok iyi bir takım ve çok iyi oyuncular yoktu aslında sadece çok da iyi, çok da güçlü karakterler vardı o takımda. Volkan gibi, Emre gibi, kendimi de dahil edebilirim bu karakterlere. Maç içerisinde baskı kurabiliyorduk, hakemleri dahi etkileyebiliyorduk çünkü çok güçlü karakterde oyunculardık. Bruno Alves de öyleydi ya da Mehmet Topuz'u örnek verebilirim maç sonralarına, antrenmanlarına köpeğini getiriyordu, eğleniyorduk o sezon. Sadece futbol değildi olay, ortamımız çok iyiydi ve bunlar birleşince şampiyonluk geldi."

"Takımdaki herkes çok iyiydi ama Webo, Kuyt, Emenike ve Sow dörtlüsü de çok kaliteliydi, fantastikti. Ama biz takım olarak çok yetenekliydik ve ilerde bu işleri yapmamız çok rahat oluyordu. Ersun Yanal da 'Bu oyuncuların zihin yapısı birbirine çok uygun' diye söylüyordu. Saha içi, saha dışı çok iyi anlaşıyorduk. Mücadelenin son anlarına girdiğimizde de bir şekilde gol atacağımızı biliyorduk. Çünkü takım o noktaya getiriyordu bizi, biz de son noktayı koyuyorduk."

AZİZ YILDIRIM İTİRAFI

"Öncelikle Aziz Yıldırım mükemmel bir başkan. Türk futbol yapısını, Türk ekosistemini çok iyi bilen biri. Harika bir insan, her zaman yanımızdaydı. Maçtan önce bizimle konuşurdu, güler, eğlenirdik. Büyük maçlar öncesinde de güldürür, bizi rahatlatırdı, üzerimizden baskıyı alırdı. Aziz Yıldırım çok yardımcı oluyordu herkese. 'Şampiyon olmak için bu maçı kazanmamız lazım' derdi, biz de motive çıkar oynadık. Sadece saha içi değil, saha dışında da mükemmel bir insandı. Zaten Fenerbahçe'de oynuyorsanız maçları kazanmak zorundasınız. Maçları kaybettikten sonra tabii Aziz Yıldırım başkandan önce çok büyük bir taraftardı, büyük tutkusu vardı. Kaybettiğimiz bazı maçlar sonrasında o taraftar kimliğiyle karşısındaki insanı bile öldürmek isteyebilirdi. Ama bunu tutkusundan yapardı, bazı derbiler sonrasında gelir, 'Bu böyle olmaz! Kaybetmemeliyiz, kaybetmemek lazım böyle maçları' derdi. Böylesine mesajları çok net verirdi."

"O takımla, şuanki takımı karşılamak hiç doğru olmaz. Tamamen farklı yapıda takımlar. Bizim takımımızda çok kaliteli, çok baskın oyuncular vardı. Şu anda da çok kaliteli oyuncular var ama yine de jenarasyon farkı var. Örneğin o dönem bizim takımda Emre Belözoğlu vardı. Türk tarihinin en yetenekli, en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Mesela onu biriyle kıyaslamam asla doğru olmaz. Takımın kimyası da çok önemli. Bizim kimyamız tutmuştu ve şampiyon olmuştuk. Bu sezon da çok iyi kadro kuruldu. Çok önemli isimler var takımda; örneğin Dzeko... Çok iyi bir forvet, iyi bir karakter. Fenerbahçe'de oynuyorsanız ve şampiyon olmak istiyorsanız maçın başından sonuna kadar savaşmak zorundasınız. Galatasaray ve Beşiktaş da iyi kadrolar kurdu. Genel olarak Türkiye Ligi'nde sadece kalite yetmiyor, şampiyon olmak için, diğer takımlarla baş etmek için savaşmanız gerekiyor."

"Çok önemli hocalarla çalıştım, hepsinin birbirinden farklı yapıları vardı ama mentaliteleri aynıydı. Hepsi winner (kazanan) karakterli hocalardı. Hepsi maçın sonunda kazanmak istiyorlardı. Ben de bu ligi artık biliyorum. 10 senedir buradayım, lige dair çok tecrübem, fikrim var. Birinci adam olma düşüncem var. İyi işler yapacağımı düşünüyorum. Takım-hoca uyumu olduğu zaman ortaya çok iyi şeyler çıkacağına inanıyorum. Bu ligde çalışmak istiyorum. Avrupa'da çok fazla kontağım var. Ama ben 10 senedir buradayım, burası benim ikinci evim. İleriye dönük Avrupa'da çalışmak istiyorum ama gerçekçi ve net olarak burada bir şeyler başarmak istiyorum. Kariyerime dönük en büyük hedefim ise Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırmak."

"Okan Buruk kariyerimde tanıdığım en müthiş insanlardan birisi. Sadece çok iyi bir hoca değil, aynı zamanda mükemmel bir karakter. O kadar iyi bir hoca ki çalıştığı takımlara da bunu yansıtıyor. Her takımını başarılı yaptı. Avrupa'da başarılı olabilecek bir hoca. Ancak kupalar kazanmak için Avrupa'ya gitmesine gerek yok. Yerel kupaları zaten kazanıyor hoca ve Galatasaray. Galatasaray'ın ayrıca 1 Avrupa Kupası da var. Neden daha fazlası olmasın? Sevilla 7 kez kazandı. Okan hoca da bunları yapabilecek bir hoca. Galatasaray'la, Avrupa Kupası kazanabilir. Galatasaray da tırnak içinde söylüyorum bunu maalesef (gülerek) Türkiye'nin en başarılı ve en büyük kulübü."

"Emre Belözoğlu yeni jenerasyonun en modern hocalarından birisi. Futbolu sadece 90 dakika olarak görmüyor, öncesi ve sonrası var. Yemesi, içmesi, uyku düzeni, yaşam stili... Futbolun tüm detaylarına hakim. Türkiye, onun gibi hocaya sahip olduğu için çok şanslı. Kazanma yapısı olan, kazanmayı çok isteyen, tüm detayları uygulamaya çalışan, çok önemli bir insan. Bu kadar fazla hocalık potansiyeli olduğunu tahmin edemezdim. Yanında çalışınca bunu çok net anladım. Bana da çok faydası oldu."

"Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir potansiyeli var. Bunu ortaya çıkarmak için de büyük çaba sarf ediyor. Futboldan pek anlamayan birisi bile Arda Güler'i izlediğinde yetenekli olduğunu anlar. Tabii ki İspanya'da yıllarım geçti, hâlâ orayla iletişimim devam ediyor. Oradaki yetkililer, Barcelona ve Real Madrid çalışanları bana Arda Güler'i sordu. Ben de onun çok büyük bir yetenek olduğunu ve gelecekte çok daha iyi yerlere gelebileceğinden bahsettim. Sadece Arda Güler değil, farklı oyuncuları da bana soruyorlar, ben de burayla ilgili bilgileri veriyorum. Ben iyi futbolcunun ya da potansiyeli olan oyuncunun, iyi futbolcularla antrenman yaptığı zaman daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Bu anlamda Real Madrid, Arda Güler için çok büyük bir şans. Vinicius da Madrid'e gittiğinde sanırım 17 yaşındaydı, iyi oyuncularla idman yaparak bu günlere geldi. Arda'nın da böyle bir dönüşüm ve gelişim yaşayacağına inanıyorum."

"Sadece benim için kötü bir gece değildi, bütün insanlık için kötü bir geceydi. Böyle bir olayın içinde bulunduğum için kendimi çok kötü hissediyorum, asla böyle bir olayla gündeme gelmek istemezdim. Dünya gündeminde de bayağı yer aldı ama artık bu ırkçılığa bir son vermemiz gerekiyor. FIFA bu konuda bir şeyler yapıyor, çözmek için uğraşıyor ama bütün insanlık elini taşın altına koymalı. Irkçılık aptal işidir, sadece aptallar böyle aciz duruma düşer. Futbol eğlence işidir, insanların kin ve nefret kusacağı bir alan değildir. Türkiye'de kesinlikle ırkçılık yok, bunu net şekilde söyleyebilirim fakat Avrupa'da zaman zaman yaşanıyor. Son dönemde İspanya'da da yaşandı. Vinicius da ırkçılığa maruz kaldı. Artık buna son verelim. O dönem Okan Buruk hoca ve Göksel Gümüşdağ başkan hep benimle birlikteydi, hep yanımda oldular ve o kötü anları beraber aştık. Takımdaki herkes, hatta Türkiye'deki herkes o an benimle birlikteydi, hep beraber savaştık."