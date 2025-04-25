Wednesday geri dönüyor: Yeni sezon Netflix’te!

Düzenleme: Kaynak: AA
Wednesday geri dönüyor: Yeni sezon Netflix’te!

Tim Burton’ın yönettiği, Jenna Ortega’nın başrolünde yer aldığı Netflix dizisi “Wednesday”, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezon, iki kısım halinde 6 Ağustos ve 3 Eylül’de yayınlanacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dizinin ilk kısmı 6 Ağustos'ta, ikinci kısmı ise 3 Eylül'de yayınlanacak.

Keskin zekası ve soğukkanlılığı ile dikkati çeken Wednesday, ikinci sezonda ailesi, arkadaşları ve eski düşmanlarıyla baş etmeye çalışırken, yeni bir doğaüstü gizemin içine sürüklenerek, kendisini bir kez daha karanlık ve çılgın bir kaosun içinde bulacak.

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Alfred Gough ve Miles Millar'ın senaryosunu kaleme aldığı ve baş yapımcılığını üstlendiği dizide Ortega'ya, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor ve Hunter Doohan eşlik ediyor.

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Yeni sezonun konusu özetle şöyle:

"Nevermore Akademisi'nin gotik koridorlarında dolaşmak için geri dönen Wednesday Addams'ı yeni düşmanlar ve yeni karmaşalar bekliyor. Wednesday, ailesi, arkadaşları ve eski düşmanlarıyla başa çıkmaya çalışırken kendisini yine karanlık ve çılgın bir kaosun içinde bulacak. Gücünü efsaneleşen keskin zekasından ve soğukkanlığından doğan cazibesinden alan Wednesday, yeni ve tüyler ürpertici bir doğaüstü gizemin içine sürükleniyor."

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