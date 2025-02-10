Weghorst 6 hafta forma giyemeyecek

Kaynak: İHA
Weghorst 6 hafta forma giyemeyecek

Ajax’ın golcü oyuncusu Weghorst’un ayak baş parmağı kırıldı. Tecrübeli oyuncu 6 hafta forma giyemeyecek.

Ajax, Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Hollanda ekiplerinden Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Weghorst’un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Weghorst, bu sezon 17’si Hollanda Ligi, 5’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Son Haberler
Hatay patlama seslerine sarsıldı! Valilik'ten açıklama geldi
Hatay patlama seslerine sarsıldı! Valilik'ten açıklama geldi
İstanbul'un göbeğinde faciaya ramak kaldı! Yamaçtan yuvarlandı dev gibi duvar yerle bir etti!
İstanbul'un göbeğinde faciaya ramak kaldı! Yamaçtan yuvarlandı dev gibi duvar yerle bir etti!
MABESEM tiyatro kursiyerleri seyircilerden tam not aldı
MABESEM tiyatro kursiyerleri seyircilerden tam not aldı
Adam kaçtı horoz kovaladı
Adam kaçtı horoz kovaladı
Bölgenin tek kadın balıkçısı aile mesleğini sürdürüyor!
Bölgenin tek kadın balıkçısı aile mesleğini sürdürüyor!