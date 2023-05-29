Weghorst İngiltere'de tutunamadı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken devre arasında takımdan ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, İngiliz ekibinde beklenen performansı veremedi.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANS UNİTED'IN KAPILARINI AÇTI

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ve Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı ile gösterdiği performansla devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

PREMİER LİG'DE GOLÜ UNUTTU

İngiliz ekibinde ilk etapta düzenli olarak ilk 11 oynayan Hollandalı santrfor, bekleneni bir türlü veremedi ve formasını Rashford'a kaptırdı. 30 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile çıktığı 17 Premier lig karşılamasında gol atmayı başaramadı.

MANCHESTER EKİBİ KARARINI VERDİ

Bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapan Weghorst, yalnızca Uefa Avrupa Ligi'nde Real Betis'e karşı 1 gol ve Lig kupasında oynanan Nottingham Forest maçında 1 gol atabildi. Manchester United ile toplamda 30 maça çıkan Weghorst, 2 gol 3 asist kaydetti. İngiliz devinin Weghorst'un bonservisini alması beklenmiyor.