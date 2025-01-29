Weghorst net mesaj verdi: Galatasaray iyi ama…

Galatasaray’ın yarın UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Ajax’ın golcüsü Weghorst, kritik maç öncesi açıklamalar yaptı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hollandalı oyuncu, maçı dört gözle beklediğini dile getirdi.

Weghorst, "İki güzel maç var. İlk olarak Galatasaray'a karşı ve Avrupa maçlarının şu ana kadar özel olduğunu söylemeliyim. Ekstra bir atmosfer olduğunu fark ediyorsunuz ki bu çok güzel. Ondan sonra da Feyenoord'a karşı. Bu benim ikinci derbi maçım ve evimdeki ilk derbi maçım olacak. Dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde Galatasaray’a karşı oynadığına dikkat çeken tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:



"Harikaydı. Özellikle o büyük maçlar; bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Tribündeki sesler çok tuhaftı. Bir şekilde onlara karşı deplasmanda oynamak isterdim ama Avrupa gecelerimizin de özel olduğunu düşünüyorum. Harika bir atmosfer olacak."



Weghorst sözlerine "Galatasaray iyi gidiyor. Ligdeki güçleri biliniyor ve Avrupa'da da iyi gidiyorlar. Perşembe ve Pazar günü iyi sonuçlar alacağız” şeklinde devam etti.