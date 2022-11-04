Beşiktaş'ta derbi öncesi Weghorst'tan kötü haber

Beşiktaş'ta yarın oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst şoku yaşanıyor.
Hollandalı futbolcunun kolundaki ağrılarının artması üzerine apar topar hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Golcü futbolcunun Galatasaray'a karşısında forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrolden sonra açıklık kazanacak.
Weghorst, Beşiktaş'ta 6 gol atarken, 4 asist yaptı.
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