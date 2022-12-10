Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst ile Messi arasında aptal tartışması

Gerginliğin daha sonra da devam ettiği, oyuna girmesinin ardından Hollanda'nın 2 golünü atıp maçı uzatmalara taşıyan Beşiktaşlı Weghorst'un Arjantin'in yıldızı Messi'yle birbirine girdiği ortaya çıktı.

Messi, maç sonunda kendisiyle röportaj yapılırker Weghorst'u gördü ve "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak. Sen aptalsın" diye bağırdı.

Weghors'ta "Buraya gel" diye seslendi. Araya diğer futbolcular girdi.

Messi röportajda da "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Weghorst bize gelerek hep kışkırtmaya çalıştı. Hollanda'nın hocası da saygılı değildi. Çok saygısızlardı" dedi.

Weghorst ise "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" diye konuştu.