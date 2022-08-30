﻿Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta bir gol atan, bir de asist yapan Wout Weghorst, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Hollandalı futbolcu, "Beşiktaş'ta bu sezon oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık takım olarak. 60. dakikaya kadar kaliteli, iyi oyun oynadık ve goller bulduk. 60'tan sonra biraz düştük. Bu son 30 dakikayı daha iyiye getirmeliyiz. Çok iyi maçtı ama bu bize yetmez" dedi.

Weghorst şöyle devam etti:

"Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 3 asistim var. Sadece gollerle ve asistlerle rakamsal olarak değil sahadaki savaşma azmimle takıma destek olmak istiyorum. Sadece goller ve asistlerle değil geriye gelip top alarak, defansta takıma yardımcı olarak takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğimi söylüyordum, bunu da sahada gösteriyorum.

Tabii gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Son 30 dakika düştük. Ancak daha iyiye gideceğiz."