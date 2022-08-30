30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez

Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-1 yenmesi Hollandalı golcüye yetmedi. Wout Weghorst, "Daha iyi olmalıyız" dedi

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 08:33
Takip Et

Weghorst'tan flaş açıklama 

Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez
+
Aa
-

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta bir gol atan, bir de asist yapan Wout Weghorst, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Hollandalı futbolcu, "Beşiktaş'ta bu sezon oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık takım olarak. 60. dakikaya kadar kaliteli, iyi oyun oynadık ve goller bulduk. 60'tan sonra biraz düştük. Bu son 30 dakikayı daha iyiye getirmeliyiz. Çok iyi maçtı ama bu bize yetmez" dedi.

Weghorst şöyle devam etti:

"Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 3 asistim var. Sadece gollerle ve asistlerle rakamsal olarak değil sahadaki savaşma azmimle takıma destek olmak istiyorum. Sadece goller ve asistlerle değil geriye gelip top alarak, defansta takıma yardımcı olarak takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğimi söylüyordum, bunu da sahada gösteriyorum.

Tabii gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Son 30 dakika düştük. Ancak daha iyiye gideceğiz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
2
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
3
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
4
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
5
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
6
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
7
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
﻿Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez
﻿Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez
﻿Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul İstgüven işçi alacak
﻿İstanbul İstgüven işçi alacak
﻿İstanbul İstgüven işçi alacak
﻿Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
﻿Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
﻿Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
﻿ABD'den Irak açıklaması
﻿ABD'den Irak açıklaması
﻿ABD'den Irak açıklaması
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.