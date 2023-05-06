Weghorst'un menajerinden flaş açıklama. Ayrılık iddialarına yanıt geldi

Editör: Ufuk Cingöz

Devre arasında Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi feshedilip Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst'un geleceğiyle ilgili menajeri Simon Cziommer açıklama yaptı.

"VERİLMİŞ BİR KARAR YOK"

İngiliz basını Weghorst'un yüksek maliyeti ve takıma katkısı arasında uçurum olması nedeniyle gelecek sezon United'da kalmayacağını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Weghorst'un menajeri Simon Cziommer yaptığı açıklamada, "Wout'un United'daki durumuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok. Erik Ten Hag ile görüşmelerimiz var ama bundan bir sonuç çıkaramayız. Bekleyerek kulübün niyetinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz" sözlerini kullandı.



GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

30 yaşındaki Hollandalı forvet Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında oynadığı 16 lig maçında 8 gol 4 asist üreterek takıma büyük katkı sağlamıştı. Sonrasında Weghorst, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından İngiliz ekibinin yolunu tuttu. Manchester United formasıyla oynadığı 13 Premier Lig maçında gol sevinci yaşayamadı.