Weghorst'un yeni takımı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Weghorst'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan Manchester United'a giden Weghorst'un Türkiye'ye geri döneceği iddia ediliyordu. Hollandalı golcünün yeni takımı belli oldu.

Hollandalı futbolcu Wout Werghost, 2022-2023'te Burnley'den Beşiktaş'ı kiralık olarak gelmiş, 16 maçta 8 gol atarken taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Ancak ligin devre arasında Manchester United'a transfer olmuştu.

Weghorst'ın United macerası bitinde adı yine Türk takımlarıyla gündeme gelmiş, son zamanlarda da Trabzonspor'a transfer olacağı ileri sürülmüştü.

Weghorst'un yeni takımı belli oldu. Hollandalı golcünün ülkesinin takımlarından Ajax ile anlaştığı belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından imza atacağı bildirildi.

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