Hollandalı futbolcu Wout Werghost, 2022-2023'te Burnley'den Beşiktaş'ı kiralık olarak gelmiş, 16 maçta 8 gol atarken taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Ancak ligin devre arasında Manchester United'a transfer olmuştu.
Weghorst'ın United macerası bitinde adı yine Türk takımlarıyla gündeme gelmiş, son zamanlarda da Trabzonspor'a transfer olacağı ileri sürülmüştü.
Weghorst'un yeni takımı belli oldu. Hollandalı golcünün ülkesinin takımlarından Ajax ile anlaştığı belirtildi.
32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından imza atacağı bildirildi.