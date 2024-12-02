Wembanyama alev aldı: Spurs Kings karşısında 127-125 mağlup etti

San Antonio Spurs, Sacramento Kings karşısında tarihi bir zafer elde etti. Victor Wembanyama, 34 sayı, 13 ribaund ve 11 asistlik performansıyla kariyerine bir triple double daha ekledi. Özellikle maçın son çeyreğindeki kritik 13 sayılık katkısı, galibiyette belirleyici rol oynadı.

Devin Vassell kenardan gelerek 21 sayı kaydederken, Chris Paul 13 sayı ile katkı sağladı. Keldon Johnson, son saniyelerde aldığı hücum ribaunduyla Spurs’ün üstünlüğünü korumasına yardım etti. Sacramento Kings’te ise DeMar DeRozan 28 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

MAÇIN ÖYKÜSÜ

Kings, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte 17 sayılık fark yakaladı ve devreyi 65-58 önde kapattı. Ancak Spurs, üçüncü çeyrekte 19-7’lik bir seri ile geri döndü. Son çeyrekte Wembanyama’nın etkili dış şutları ve Vassell’in kritik üçlüğü San Antonio’ya üstünlük sağladı. Kings, Domantas Sabonis’in son saniyedeki üçlüğüyle farkı bire indirse de sonuç değişmedi.

REKORLAR VE KRİTİK İSTATİSTİKLER

Spurs, maç boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden etkileyici bir performans sergiledi. 23 üçlük isabetiyle kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşan takım, toplam 46 üçlük denemesinde %50 başarı sağladı. Wembanyama’nın beş üçlüğü, bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Sacramento Kings, ilk çeyrekte 42 sayı bularak sezonun bir çeyrekteki en yüksek sayısına ulaştı. Ancak Spurs, bu hücum gücüne savunmadaki sertliğiyle yanıt verdi. Kings, son yedi maçında altıncı kez mağlup olarak sezonun en kötü performansını sergiledi.

KRİTİK ANLAR

Son dakikalarda Wembanyama’nın aldığı hücum ribaundu, Vassell’in üçlüğüne dönüşerek Spurs’ü 121-115 öne taşıdı. Keldon Johnson, son 9 saniyede kaçırdığı serbest atış sonrası ribaundu alarak Kings’in umutlarını tüketti. Spurs, bu performansıyla hem savunmada hem de hücumda dengeli bir oyun ortaya koyarak galibiyeti hak etti.

San Antonio Spurs’ün bu tarihi galibiyeti, takımın yeniden çıkış yakaladığını ve Wembanyama liderliğinde yeni zaferlere hazır olduğunu gösterdi.