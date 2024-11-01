Wembanyama NBA tarihine geçti. Bunu yapabilen sadece 3 oyuncu var

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Wembanyama NBA tarihine geçti. Bunu yapabilen sadece 3 oyuncu var

San Antonio Spurs’ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama NBA tarihine geçti. Yıldız oyuncunun Utah Jazz karşısındaki harika performansını tarihte daha önce sadece 2 oyuncu yapabilmişti. Fransız yıldız ise bu başarıyı yakalayan 3. oyuncu olmayı başardı.

San Antonio Spurs’ün Utah Jazz’ı 106-88 mağlup ettiği maça damga vuran isim Victon Wembanyama oldu. Fransız yıldız, maçı 25 sayı, 9 ribaund, 7 asist, 5 top çalma ve 5 blok ile tamamladı. NBA kariyerindeki ikinci sezonu oynayan Fransız yıldız, Utah Jazz’e karşı 5 ana istatistiğin tamamında en az 5 barajını geçti. Wembanyama bu başarıyı yakalayan üçüncü oyuncu olurken, söz konusu başarıyı ikinci defa yaptı.

Spurs yıldızı böyle bir performansı ilk kez, 23 Şubat'ta Los Angeles Lakers'a karşı çaylak bir oyuncuyken ortaya koymuştu.

WEMBANYAMA DIŞINDA SADECE 2 OYUNCU YAPABİLDİ

Lig tarihinde bu bireysel başarıya birden çok kez ulaşan diğer oyuncular ise, 1.238 kariyer maçında altı kez olmak üzere Hakeem Olajuwon ve 797 maçta iki kez gerçekleştiren Andrei Kirilenko'ydu.

Wembanyama'nın bu performansından önce, bir oyuncunun tek bir maçta NBA'in beş ana istatistiklerinden her birinden en az beşini topladığı sadece 22 karşılaşma oynanmıştı.

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