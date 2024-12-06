Wembanyama'sız Spurs Chicago Bulls'a 139-124 yenildi

Chicago Bulls, San Antonio Spurs’i 139-124 yenerek sezonun en yüksek skorlu galibiyetine imza attı. Nikola Vucevic 39 sayıyla sezonun en yüksek performansını sergilerken, Ayo Dosunmu 27 sayıyla triple-double yaptı ve Bulls bu zaferle sezonun en yüksek skorunu elde etti. Victor Wembanyama'nın sırt sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Chicago, maç boyunca önde gitti ve ilk yarıyı 73-57 önde kapattı.

Dosunmu, 27 sayısı, 11 asist ve 10 ribaund ile kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, Vucevic 39 sayıyla etkili oldu. Spurs tarafında Keldon Johnson, 28 sayıyla takımının en skoreri olurken, Devin Vassell 17 sayıyla katkı sağladı. San Antonio, son dört maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.

Wembanyama'nın düşük sırt ağrısı nedeniyle sahada yer almaması, Spurs'ün defansif gücünü zayıflatırken, Bulls bu fırsattan faydalandı. Chicago, 57.8’lik şut yüzdesiyle sezonun en yüksek hücum verimliliğini yakaladı.

Bulls, maçın başında Zach LaVine'in attığı üç sayılık basketle üstünlüğü ele geçirdi. Chris Paul, 12 sayısıyla San Antonio'nun mücadeleye katkı sağladı. Ayrıca, Bulls’un çaylak oyuncusu Matas Buzelis, son maçında 20 sayıyla kariyerinin en yüksek skorunu kaydettikten sonra, Spurs karşısında 11 sayı üretti. Jeremy Sochan, 16 sayı ve 14 ribaundla Wembanyama’nın yerine ilk beşte yer aldı.

Chicago, 139-124’lük galibiyetle sezonun en iyi skorunu elde ederken, Spurs, Wembanyama’sız zorlu bir mücadele verdi. Bulls, Indiana ile oynayacakken, Spurs New Orleans’ı konuk edecek.