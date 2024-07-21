Wendel'i açıkladılar

Rus kulübünün başkanı Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

Krylia maçının ardından Başkan Medvedev'e, "Peki ya Wendel? Galatasaray'la sözleşme imzaladığını yazıyorlar" yorumu yöneltildi.

Zenit Başkanı bu soruya, "Bu doğru değil. Wendel bir Zenit oyuncusu" yanıtını verdi.

Başkan Medvedev, 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Zenit kadrosunda kalacağını belirtti ve medyada çıkan Wendel'in Galatasaray'a olası transferi hakkındaki söylentileri yalanlamış oldu.