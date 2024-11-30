Werder Bremen, Stuttgart mücadelesi nefesleri kesti

Werder Bremen ile VfB Stuttgart arasında oynanan heyecan dolu maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bremen, iki kez öne geçmesine rağmen, Stuttgart’ın Ermedin Demirovic’in attığı gollerle birlikte galibiyeti elde edemedi.

Karşılaşma, Bremen’in 6. dakikada Justin Njinmah’ın Marvin Ducksch’ün harika ortasından attığı golle 1-0 öne geçmesiyle başladı. Stuttgart, bu gole hızlı bir yanıt vererek 20. dakikada eşitliği sağladı. Maximilian Mittelstädt’in ortasında, Demirovic akrobatik bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Demirovic’in maçtaki ilk golüydü.

İkinci yarıya değişiklik yapılmadan başlandı, ancak oyun tempolu devam etti. Stuttgart’tan Angelo Stiller 54. dakikada sarı kart gördü. 67. dakikada ise Fabian Rieder oyuna girdi. Bremen, 77. dakikada tekrar öne geçti. Ducksch’ün kullandığı köşe vuruşunu Jens Stage mükemmel bir şekilde değerlendirerek Bremen’i 2-1 öne geçirdi.

Ancak Stuttgart, pes etmedi ve maçın 85. dakikasında Demirovic bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2 yaptı. Bu gol, Stuttgart’ın puan almasını sağladı. Son dakikalarda her iki takım da galibiyet için mücadele etti, ancak maçta başka gol olmayınca karşılaşma berabere sona erdi.

Bremen, birçok fırsat yaratmasına rağmen bu fırsatları değerlendiremeyerek galibiyeti kaçırdı. Stuttgart ise Demirovic’in golleriyle maçı tutmayı başardı, ancak galibiyeti yakalayamadı. Maçın sonunda her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı, ancak Bremen, ev sahibi olmanın avantajını kullanamayarak daha fazla üzülmüştü.