Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen ve adını kulübün tarihine yazmayı başaran Wesley Sneijder, Lamine Yamal hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, genç oyuncunun, Messi'yi geçebileceğini söyledi.

İşte Wesley Sneijder'in konu ile ilgili sözleri;

'LAMINE YAMAL BARCELONA'NIN YENİ LIONEL MESSI'Sİ'

"Lamine Yamal, Barcelona'nın yeni Messi'si. Onu asla bırakmayacaklar. Bence Lamine Yamal da asla ayrılmak istemeyecektir. Çocukluğundan bu yana Barcelona'da ve A Takım'da şimdiden çok şey başardı ve çok şey kazandı. Takımın büyük yıldızı. Neden İngiltere'ye, Almanya'ya veya başka bir yere transfer olmayı düşünsün? Hiç mantıklı değil. Belki Messi gibi daha sonra bir şey denemek için ayrılır ama 10 yıl sonra da Lamine Yamal, Barcelona'da olacaktır."

Wesley Sneijder, bu sözlerinin ardından, "Yamal, Messi'nin seviyesiye ulaşabilir mi, onu geçebilir mi?" şeklinde gelen soruya, "Bu mümkün. Oyuncuları her yıl gelişiyor ve o zaten en yüksek seviyede." şeklinde yanıt verdi.