West Ham United Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyor!

West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor. Yıldız oyuncu için yaptığı ilk teklif reddedilen West Ham United, gün içinde bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE UNITED'A DA RET CEVABI VERİLMİŞTİ!



İngiltere Premier Lig'in bir diğer köklü ekibi Newcastle United da Jayden Oosterwolde için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu bu sezon bırakmayacağını söyleyip teklifi reddetti.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.



Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Jayden Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

