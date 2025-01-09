West Ham United, Graham Potter’ı resmen duyurdu

Julen Lopetegui ile yollarını ayıran West Ham United'da Graham Potter dönemi başladı. Londra ekibinden yapılan açıklama Potter'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Graham Potter, kulübü hedefleri doğrultusunda ileriye taşımak için yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi." denildi.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 9, 2025

"WEST HAM UNITED'DA HİSSETTİĞİM DUYGU BU"

Graham Potter, West Ham United'la sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirtip görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.



Potter, "Burada olmaktan mutlululuk duyuyorum. Benim için önemli olan doğru olduğunu düşündüğüm teklifin gelmesini beklemek ve doğru uyumu bulabileceğim bir kulüp olmasıydı. West Ham United'da hissetiğim duygu bu. Başkan ve yönetim kuruluyla takımı nasıl ileriye taşımak istediğimiz konusunda aynı görüşleri paylaşıyoruz." dedi.

Son olarak Chelsea’de çalışan Potter, Londra ekibinde 31 maça çıktı.

Premier Lig'de 14. sırada bulunan West Ham United ligde bu sezon 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. İngiltere Lig Kupası 2. turunda Bournemouth'u eleyen West Ham United, bir sonraki turda Liverpool'a farklı kaybedip turnuvaya veda etti.