West Ham United, Graham Potter’ı resmen duyurdu

Julen Lopetegui ile yollarını ayıran West Ham United'da Graham Potter dönemi başladı. Londra ekibinden yapılan açıklama Potter'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Graham Potter, kulübü hedefleri doğrultusunda ileriye taşımak için yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi." denildi.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️