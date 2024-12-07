West Ham United yıldızı Michail Antonio trafik kazası geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
West Ham United yıldızı Michail Antonio trafik kazası geçirdi

West Ham United, oyuncusu Michail Antonio'nun trafik kazasına karıştığını duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak tüm düşüncelerimiz ve dualarımız Michail, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadesine yer verdi.

Antonio'nun durumu ve kazanın ayrıntıları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. West Ham, durumu takip ederek kısa süre içinde bir güncelleme yapacaklarını belirtti.

Michail Antonio, 2015 yılında Nottingham Forest'tan West Ham'a katıldığından bu yana kulüpte 268 Premier Lig maçında 68 gol attı. 34 yaşındaki forvet, Premier Lig'deki 2024-2025 sezonunda takımı için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyordu.

Kazanın ardından, Premier Lig kulüpleri Everton, Southampton, Fulham ve Brentford dahil olmak üzere pek çok kulüp, sosyal medya platformu X üzerinden West Ham'ın açıklamasına yanıt vererek Antonio'ya en iyi dileklerini sundu.

West Ham United, Antonio'nun kazası sonrasında takımının Wolverhampton Wanderers'a karşı oynayacağı bir sonraki maça hazırlanıyor.

Antonio'nun sağlığına dair güncellemeler bekleniyor.

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