West Ham United’ın 15 yaşındaki kalecisi hayatını kaybetti

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, 15 yaşındaki kalecisinin yasını tutuyor. Londra ekibinin altyapısında forma giyen Oscar Fairs kansere yenik düştü. 15 yaşındaki kalecide geçen yılın Ağustos ayında beyin tümörü tespit edildi. 15 yaşındaki kaleci 7 ameliyat geçirirken kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördü.

Fairs’in ailesi çocuklarının Fransa’daki tedavisinin masraflarını karşılayabilmek için internette yardım kampanyası başlattı.

Cuma günü hayatını kaybeden Fairs için West Ham United’ın oyuncularının yanı sıra takımın eski oyuncularından Declan Rice da bağışta bulundu.

West Ham United Sportif Direktörü Mark Noble, 9 yaşından bu yan Londra ekibinin altyapısında oynayan Oscar Faris’in vefatını şu açıklama ile doğruladı:

"Oscar Akademi'deki herkes tarafından çok seviliyordu. O sadece harika bir kaleci değildi, aynı zamanda gerçek bir Hammer'dı ve onu tanıma fırsatı bulan herkes tarafından çok özlenecek harika bir gençti.

"Oscar'ın bahçemde oynamasıyla ilgili harika anılarım var - Lenny ve takım arkadaşları onu çok severdi. O, önünde parlak bir gelecek olan arkadaş canlısı, mutlu, iyi huylu ve nazik bir genç adamdı ve bu yaşta ailesinden ve arkadaşlarından alınması akıl almaz derecede yıkıcıydı.

Saygının bir göstergesi olarak, bu hafta sonu planlanan tüm Akademi fikstürleri ertelendi; bu akşam Stoke City'ye karşı oynanacak PL2 U-21 maçı da dahil. Kulüp, zamanı geldiğinde Oscar'a saygı duruşunda bulunma planlarımız hakkında da bilgi paylaşacak ve West Ham United'da adının asla unutulmamasını sağlayacağız.

Kulüpteki herkesin düşünceleri ve içten taziyeleri Oscar'ın anne ve babası Natalie ve Russell ile kardeşi Harry'yle birliktedir ve bu son derece zor zamanda ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”