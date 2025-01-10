Western United, Melbourne Victory’yi 4-3 yendi

Western United, Melbourne Victory karşısında üç kez geriye düştü. Ancak son dakikalarda buldukları iki golle maçı 4-3 kazanarak adeta şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip izlenimi bıraktılar. Hiroshi Ibusuki, maça damgasını vuran isim oldu ve 94. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. United, son dakika golleriyle bu sezon birçok kez benzer zaferler yaşadı ve bu, onların "geri dönüş kralları" olarak tanınmalarını sağladı.

HIZLI GERÇEKLEŞEN DÖNÜŞ

Son 7 günde önceki maçta Jordan Lauton’un muazzam golüyle Perth Glory’yi mağlup eden takım, şimdi de Melbourne Victory karşısında zorlu bir mücadelenin ardından 3 puanı kazandı. United’ın teknik direktörü John Aloisi, oyuncularının bu mücadelesini övdü: “Boys'in inancı ve devam etme azmi büyük. Bu, bizim ikinci yarıdaki üstün performansımızın bir göstergesiydi.” dedi.

GERİA’NIN MELBOURNE VİCTORY’DEKİ SON MAÇI

Melbourne Victory için bu maç oldukça dramatikti. Takımın tecrübeli oyuncusu Jason Geria’nın son maçında takımına veda etmesi bekleniyordu. Geria, Japonya’nın Albirex Niigata kulübüne transfer oldu. Geceyi kaybeden Victory’nin geçici teknik direktörü Arthur Diles, Geria'nın kulüp için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, “O bu kulübün her şeyidir. İnsan olarak da çok özel bir insandır.” dedi.

GERİYE DÜŞEN, AMA VAZGEÇMEYEN TAKIM: VİCTORY

Melbourne Victory, maç boyunca birkaç kez öne geçti. İlk yarıda ve ikinci yarıda birer gol avantajı yakalayan takım, rakibine fırsatlar tanıyarak üstünlüğünü koruyamadı. 69. dakikada Abel Walatee, United’a ikinci eşitliği getirirken, maçın 91. dakikasında Noah Botic’in harika kafa golüyle bir kez daha denge sağlandı. Botic, gol sonrası şampiyonluk havasında bir kutlama yapınca, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

VİCTORY’NİN KÖTÜ FORMU VE DİLES’İN ZORLU GÖREVİ

Melbourne Victory, son beş maçında galibiyet alamadı. Bu kötü serinin ardından takımı geçici olarak devralan Diles, son iki haftada önemli bir düşüş yaşayan kulübün yeniden toparlanması için büyük bir mücadele vermek zorunda. Diles, eski teknik direktör Patrick Kisnorbo’nun Japonya’ya geçici olarak asistlik yapmak üzere gitmesinin ardından göreve başlamıştı.