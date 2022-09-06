6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılamayacak. Bugünden itibaren geçerli

WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılamayacak. Bugünden itibaren geçerli

WhatsApp yöneticileri artık bazı cihazlara güncelleme gelmeyeceğini dolayısıyla da uygulamanın bugünden itibaren kullanılamayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:25
Takip Et

WhatsApp artık bu telefonlara güncelleme yapmayacak

WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılamayacak. Bugünden itibaren geçerli
+
Aa
-

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp birkaç hafta içinde bazı telefonlarda çalışmayı durduracağını duyurdu. 

Teknoloji geliştikçe, yazılımlar değişikliklere ayak uyduramadığından uygulamalar kısa süre sonra belirli cihazlarda kullanılamaz hale gelmeye devam ediyor. WhatsApp da yapılacak son değişikliklerle bugünden itibaren bazı cihazların uygulamayı kullanamayacağını açıkladı.

Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu mesajlaşma servisine güvenmektedir, ancak yeni sistem değişiklikleri nedeniyle eski telefon kullanıcıları artık uygulama üzerinden mesaj yazamayacak.

HANGİ CİHAZLAR WHATSAPP KULLANAMAYACAK?

Meta, artık WhatsApp için iOS 12’den daha eski sürümlere destek vermeyeceğini bildirdi. 24 Ekim’den sonra iOS 12’den daha eski sürüme sahip olan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını açtıkları zaman bir hata mesajı ile karşılaşacak.

İŞTE O CİHAZLAR

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 5C

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
1
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
4
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
5
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
6
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
7
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Bombalı eylem hazırlığındaydı. Tutuklandı
﻿Bombalı eylem hazırlığındaydı. Tutuklandı
﻿Bombalı eylem hazırlığındaydı. Tutuklandı
﻿Tehlikeli yolculuk ölüme davetiye çıkardı
﻿Tehlikeli yolculuk ölüme davetiye çıkardı
﻿Tehlikeli yolculuk ölüme davetiye çıkardı
﻿Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti
﻿Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti
﻿Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti
﻿Uzman çavuş sevgilisini öldüren Gizem’in cezası belli oldu
﻿Uzman çavuş sevgilisini öldüren Gizem’in cezası belli oldu
﻿Uzman çavuş sevgilisini öldüren Gizem’in cezası belli oldu
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿ Şırnak’ta kamyon gölete uçtu şoför kayıp
﻿ Şırnak’ta kamyon gölete uçtu şoför kayıp
﻿ Şırnak’ta kamyon gölete uçtu şoför kayıp
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.