WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılamayacak. Bugünden itibaren geçerli

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp birkaç hafta içinde bazı telefonlarda çalışmayı durduracağını duyurdu.

Teknoloji geliştikçe, yazılımlar değişikliklere ayak uyduramadığından uygulamalar kısa süre sonra belirli cihazlarda kullanılamaz hale gelmeye devam ediyor. WhatsApp da yapılacak son değişikliklerle bugünden itibaren bazı cihazların uygulamayı kullanamayacağını açıkladı.

Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu mesajlaşma servisine güvenmektedir, ancak yeni sistem değişiklikleri nedeniyle eski telefon kullanıcıları artık uygulama üzerinden mesaj yazamayacak.

HANGİ CİHAZLAR WHATSAPP KULLANAMAYACAK?

Meta, artık WhatsApp için iOS 12’den daha eski sürümlere destek vermeyeceğini bildirdi. 24 Ekim’den sonra iOS 12’den daha eski sürüme sahip olan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını açtıkları zaman bir hata mesajı ile karşılaşacak.

İŞTE O CİHAZLAR

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 5C