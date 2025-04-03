WhatsApp, artık bu telefonlarda olmayacak! Son kullanma tarihi belli oldu

Dünyada en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, eski model telefonlara sunduğu desteği kesme kararı aldı.
Meta’nın açıklamasına göre, bu değişikliğin nedenleri arasında performans problemleri, güvenlik riskleri ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörler yer alıyor.
1 MAYIS’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE: WHATSAPP BU TELEFONLARDA KULLANILAMAYACAK
WhatsApp, 1 Mayıs 2025’ten itibaren sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor.
Kullanıcılar, bu tarihten sonra WhatsApp’ı kullanamayacak.
WhatsApp’tan kritik güncelleme! Artık dolandırılmayacaksınız
Güncelleme, özellikle eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.
Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.
MAYIS 2025’TEN İTİBAREN WHATSAPP’IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ
Apple:
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi
Samsung:
Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi
Galaxy S4 Mini