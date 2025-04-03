WhatsApp, artık bu telefonlarda olmayacak! Son kullanma tarihi belli oldu

Dünyada en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, eski model telefonlara sunduğu desteği kesme kararı aldı.

Meta’nın açıklamasına göre, bu değişikliğin nedenleri arasında performans problemleri, güvenlik riskleri ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörler yer alıyor.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE: WHATSAPP BU TELEFONLARDA KULLANILAMAYACAK

WhatsApp, 1 Mayıs 2025’ten itibaren sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor.

Kullanıcılar, bu tarihten sonra WhatsApp’ı kullanamayacak.

WhatsApp’tan kritik güncelleme! Artık dolandırılmayacaksınız

Güncelleme, özellikle eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.

Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.

MAYIS 2025’TEN İTİBAREN WHATSAPP’IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ

Apple:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 serisi

Samsung:

Galaxy Ace Plus

Galaxy Note 3 serisi

Galaxy S4 Mini