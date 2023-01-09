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WhatsApp’tan başka telefona mesaj taşıma özelliği. Adım adım anlatıldı

WhatsApp, mesajları taşıma özelliğinin testlerine başladı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:49
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WhatsApp başka telefona mesaj taşıma özelliğini getiriyor

WhatsApp’tan başka telefona mesaj taşıma özelliği. Adım adım anlatıldı
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sunduğu yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyor. WhatsAap’ın yeniliği ise QR kod ile mesaj taşıma özelliği oldu.

BAŞKA BİR TELEFONA MESAJ TAŞIMA

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, WhatsApp’taki sohbetlerinizi başka bir telefona aktarabilmeniz için daha önce Google hesabını bağlayıp, sohbetleri buluta yüklemeniz gerekiyordu. Hemen ardından ise yedeği yeni cihazınıza indirdikten sonra mesaj aktarma işlemi tamamlanıyordu.

WABetaInfo, paylaştığı blog yazısıyla WhatsApp’ın yeni mesaj taşıma özelliğini ortaya çıkardı. Öyle ki bu özellik, QR kod kullanarak tüm sohbetlerinizi başka bir telefona aktarabilmenize imkan sağlıyor. Bu sayede artık mesajları buluta yükleyip, yeni cihaza indirmenize gerek kalmıyor.

ADIM ADIM ANLATILDI

WhatsApp’ın Mesajları Taşıma özelliğini kullanabilmek için öncelikle uygulama içerisinden Ayarlar‘a giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında ise Sohbetler kısmına girin ve oradan da Mesajları Taşı seçeneğine tıklayın.

Mesajları Taşı bölümünde, aktarma işlemi için bir QR kod oluşturulacak. Bunu yeni telefonunuzun kamerası ile okuttuğunuz sırada uygulama mağazasına yönlendirileceksiniz. Buradan WhatsApp’ı indirin. Uygulamayı açtığınız zaman hesabınıza otomatik olarak giriş yapılacak ve tüm sohbetleriniz aktarılacak

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