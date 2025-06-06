WhatsApp beklenen adımı attı: Yeni özellik geliyor!

WhatsApp, kullanıcıların talebini de dikkate alarak uygulamadan çıkış yapmasını kolaylaştıran yeni bir özelliği kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni WhatsApp 2.25.17.37 beta sürümünde, “Çıkış Yap” başlığıyla sunulan yeni bir seçenek, kullanıcıların hesap verilerini ve tercihlerini silmeden uygulamadan çıkmasına olanak tanıyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALINDI

Şu an itibariyle WhatsApp’ın mobil uygulamasından çıkış yapmanın tek yolu, Android cihazlarda uygulama verilerini silmek veya iOS’ta uygulamayı tamamen kaldırmakla sınırlı. Buna karşın masaüstü ve web sürümlerinde kullanıcı profili altında açıkça yer alan çıkış butonu, bu işlemi çok daha basit hale getiriyor. Yeni özellikle birlikte, mobil kullanıcılar da benzer bir kolaylığa kavuşmuş olacak.