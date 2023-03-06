WhatsApp’tan çığır açacak yeni özellik

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp bilinmeyen numaraların kullanıcıları rahatsız etmemesini sağlayacak bir özelliği test ediyor.

Özellik, uygulama ayarlarında bulunacak ve etkinleştirildiğinde bilinmeyen numaralardan gelen aramalar her zaman sessize alınacak. Ancak arama listesinde ve bildirim merkezinde gösterilmeye devam edecek.

Bu yeni özellik, kullanıcıların istenmeyen aramaları önemli ölçüde azaltmasına da yardımcı olabilir. Böylece dolandırıcılık veya kişisel bilgilerin çalınması gibi durumların bir nebze önüne geçilebilir.

Özellik henüz test aşamasında olduğu için kullanıma sunulmadı. Yakın bir zamanda özelliğin gelmesi bekleniyor.