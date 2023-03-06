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WhatsApp’tan çığır açacak yeni özellik

WhatsApp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alınmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 08:52
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WhatsApp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alacak

WhatsApp’tan çığır açacak yeni özellik
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp bilinmeyen numaraların kullanıcıları rahatsız etmemesini sağlayacak bir özelliği test ediyor.

Özellik, uygulama ayarlarında bulunacak ve etkinleştirildiğinde bilinmeyen numaralardan gelen aramalar her zaman sessize alınacak. Ancak arama listesinde ve bildirim merkezinde gösterilmeye devam edecek.

Bu yeni özellik, kullanıcıların istenmeyen aramaları önemli ölçüde azaltmasına da yardımcı olabilir. Böylece dolandırıcılık veya kişisel bilgilerin çalınması gibi durumların bir nebze önüne geçilebilir.

Özellik henüz test aşamasında olduğu için kullanıma sunulmadı. Yakın bir zamanda özelliğin gelmesi bekleniyor.

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